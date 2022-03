Bolsonaro se reúne com lideranças evangélicas no Alvorada; paraenses estavam na comitiva

O presidente Jair Bolsonaro promoveu na tarde desta terça-feira (8) um encontro no Palácio da Alvorada com lideranças evangélicas de diferentes denominações e de todo o País. Entre elas estava o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, com sede em Belém (PA), que estava acompanhado da esposa, a pastora Rebekah Câmara, e do filho, o pastor Philipe Câmara.

O presidente abriu espaço e ouviu posicionamentos e comentários de lideranças e parlamentares da base governista. Durante sua fala, o pastor Samuel Câmara destacou que "estamos aqui reunidos por Deus, pela pátria e pela família. E por um presidente que valoriza esses princípios, mas que descobriu um povo que estava unido por essas bandeiras, mas disperso por falta de oportunidades nesta nação", disse.

Câmara também afirmou que já esteve várias vezes em Brasília a convite do Governo Federal. "Nunca tinha sido chamado para estar nesses lugares, muito menos como ministro do Evangelho. Se isso não é honrar a Deus e se isso não atrai Deus à benção, eu não entendo mais. Porque quando poderíamos imaginar que nós estaríamos aqui por uma bela causa. E os olhos de Deus estão sobre o Brasil, sobre a família e sobre o presidente", afirmou.

Philipe Câmara, que também esteve no encontro, celebrou o momento e relatou que marcaram presença cerca de 400 lideranças, além de parlamentares e ministros. "Foi uma reunião convocada pelo presidente com lideranças evangélicas. Até onde me consta, não conheço na história do País tanta representatividade num encontro só. Foi uma reunião onde cada um falou. Uma reunião de oração, oramos pelo presidente. Os líderes falaram, expressaram um pouco do momento", disse.