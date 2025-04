Bolsonaro posta vídeo caminhando no hospital; novo boletim diz que ex-presidente está 'sem dor'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, em "estabilidade clínica e sem dor" após a cirurgia realizada no domingo, 13, para tratar complicações abdominais. Para mostrar a evolução da recuperação, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, caminhando com a ajuda de equipamentos ao lado da equipe médica.

"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", diz o novo boletim médico.

De acordo com o boletim médico, o ex-presidente deve passar por fisioterapias motora e respiratória enquanto se recupera na unidade de saúde.

Em coletiva nesta segunda-feira, 14, a equipe médica do Hospital DF Star disse que recuperação do ex-presidente será longa, e não há previsão de alta. Os profissionais de saúde descreveram o procedimento como "complexo, trabalhoso" apesar de esperado, e o resultado, como "excelente" e "bastante satisfatório".

"Vai ser um pós-operatório muito prolongado. Não há previsão de alta nesta semana", afirmou o cardiologista Leandro Echenique. Em seguida, o especialista em cirurgia geral Cláudio Birolini reforçou a sensibilidade dos próximos dias: "Não temos grande expectativas de uma evolução rápida".

Bolsonaro diz estar concentrado na recuperação

O ex-presidente afirmou nesta terça-feira, 15, em uma publicação no X (antigo Twitter), estar concentrado na recuperação da cirurgia que fez no intestino. Bolsonaro avaliou que a intervenção médica realizada no Hospital DF Star foi o "procedimento mais invasivo" a que já foi submetido desde a facada em 2018. A publicação do ex-presidente registra que as 48 horas seguintes à cirurgia são as mais importantes do pós-operatório.