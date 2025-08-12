Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro pede ao STF para deixar prisão domiciliar e fazer exames após refluxo e soluços

Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para deixar a prisão domiciliar e fazer exames no próximo sábado, 16, no hospital DF Star, em Brasília.

A defesa do ex-presidente afirma que a equipe médica que o acompanha solicitou os exames para reavaliação de sintomas de refluxo e soluços. São exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", afirma a defesa no ofício ao STF.

A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

Os advogados de Bolsonaro afirmam que, "a depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais".

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano - a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por descumprir a ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Política

