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Bolsonaro não quer Michelle no Executivo antes de ter experiência de mandato, diz Valdemar

A declaração vem em meio a divergências no PL sobre a viabilidade de uma candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência

Estadão Conteúdo

14 de julho de 2026 às 15:36

Bolsonaro e Michelle

Bolsonaro e Michelle ( Foto: Nelson Almeida / AFP )

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira, 14, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não quer que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) dispute um cargo ao Poder Executivo antes de ter adquirir experiência com cargo público. A declaração vem em meio a divergências no PL sobre a viabilidade de uma candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

"Bolsonaro não quer Michelle em cargo executivo até ter um mandato para adquirir mais experiência, falou para mim no passado", declarou o presidente do PL, em entrevista à Globonews.

Valdemar disse que, há alguns anos, sugeriu a Bolsonaro que Michelle pudesse ser candidata ao governo do Distrito Federal, mas que o ex-presidente teria discordado. "De vice, ela poderia até sair, na minha opinião. Não sei na de Bolsonaro. De vice. Se fosse o Tarcísio, seria a chapa ideal, o pessoal falava. Entendeu que tinha de ser o Flávio", disse, referindo-se a articulações no passado para emplacar Michelle como vice numa chapa presidencial chefiada por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Valdemar defendeu, no entanto, a união entre Flávio e Michelle, além de uma aliança no Ceará como ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). "Temos que ter a Michelle do nosso lado. Ela se indispôs conosco, ficou chateada com o partido por causa do Ceará. O Ciro é um camarada difícil, mete o pau até no irmão, mas é um camarada sério e competente. É o jeito dele. O único jeito de derrotarmos o PT no Ceará é com Ciro", disse.

O presidente do PL afirmou também que o partido manterá o nome de Flávio na disputa pela Presidência e que coloca "a mão no fogo" por ele: "Ponho, por que não?"

O dirigente voltou a defender a escolha de uma vice mulher, mas disse que a definição pode ser feita após a convenção nacional do partido, marcada para 25 de julho.

Críticas a aliados do bolsonarismo

Valdemar Costa Neto ainda criticou o influenciador digital Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e é próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Paulo Figueiredo não entende nada. Esse aí só dá palpite na vida dos outros e palpite errado", declarou, ao comentar uma fala de Figueiredo de que mulheres não sabem votar.

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