Bolsonaro deixa prisão domiciliar e chega a hospital em Brasília para realizar exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada, na manhã deste sábado (16/8), no Hospital DF Star, localizado na Asa Sul, em Brasília, para a realização de uma bateria de exames médicos. Ele deixou a prisão domiciliar após a autorização concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, a defesa do ex-presidente deverá apresentar o atestado de comparecimento em até 48 horas após a realização dos exames.

Bolsonaro foi recebido por apoiadores que aguardavam em frente ao hospital. Segundo informações divulgadas pelo portal Correio Braziliense, a previsão é de que ele permaneça na unidade por cerca de oito horas.

A defesa informou ao Supremo que os procedimentos médicos incluem coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. “A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”, diz o documento enviado à Corte.

Investigado por crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, com o argumento de que o político do PL teria descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF.