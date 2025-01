Bolsonaro defende e-mail para a posse de Trump como convite formal

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o documento apresentado à Justiça é mesmo o convite formal para a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. A cerimônia será na próxima segunda-feira (20/01), em Washington.

Nos primeiros dias de janeiro deste ano, Jair Bolsonaro, que é investigado pelo STF, pediu ao ministro Alexandre de Moraes a autorização para comparecer à posse e também a devolução de seu passaporte, retido pela Justiça. No pedido, o ex-presidente apresentou um documento que, segundo a defesa dele, é o convite para a cerimônia nos EUA.

No entanto, para o ministro Alexandre de Moraes, o documento apresentado por Bolsonaro não tinha características de convite oficial. O documento vinha com o remetente de e-mail “info@t47inaugural.com”, sem menção clara à programação, segundo Moraes.

No pedido para sair do país, os advogados de defesa de Bolsonaro reiteram o compromisso do ex-presidente da República de respeitar as medidas cautelares impostas, os advogados também se colocaram à disposição para atender eventuais condições adicionais impostas pelo STF.

Para Bolsonaro, a posse de Trump é um “importante evento histórico”, pois, foi assim que o republicano escreveu sobre o evento em suas redes sociais. Ele também agradeceu ao filho, Eduardo Bolsonaro, pelo "excelente trabalho" na relação com a família Trump, destacando os laços entre os dois clãs como um ponto de aproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos.

No dia 10 deste mês de janeiro, Bolsonaro solicitou ao STF autorização e a devolução do passaporte para viajar aos Estados Unidos em 17 de janeiro e retornar ao Brasil no dia 22. Agora, o ministro do Supremo deve responder à solicitação e pedir a manifestação da PGR (Procuradoria Geral da República).