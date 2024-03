Bolsonaro confirma que esteve na Embaixada da Hungria: 'Não vou negar'

Jair Bolsonaro se manifestou sobre sua estada na Embaixada da Hungria durante o Carnaval, quatro dias antes de ter seu passaporte apreendido em investigação que apura suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente para permanecer no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

O ex-presidente confirmou à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópole, que ficou na embaixada húngara em Brasília, mas não falou os motivos. “Não vou negar que estive na embaixada, sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto-final. O resto é especulação”, afirmou Bolsonaro.

A visita de Bolsonaro

A hospedagem de Bolsonaro na embaixada húngara foi revelada pelo jornal The New York Times, que teve acesso a vídeos do sistema de segurança da representação diplomática no Brasil.

As imagens captadas pela reportagem do jornal americano mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro, numa segunda-feira de carnaval.

Quatro dias antes, a PF tinha apreendido o passaporte do ex-presidente em investigação que apura suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente para permanecer no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

Pela legislação internacional, embaixadas são consideradas invioláveis, sob jurisdição de outros países, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução.

Isso significa que, mesmo com uma ordem de prisão, Bolsonaro não poderia ser detido dentro da embaixada sem a autorização de autoridades da Hungria.