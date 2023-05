Bolsonaro chega à sede da PF em Brasília para depoimento sobre suposta fraude em cartões de vacina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está na sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento sobre o suposto esquema de fraude em cartões de vacinação que teria beneficiado o próprio Bolsonaro, a filha dele, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente e familiares desse auxiliar. Ele chegou à sede da PF por volta das 13h30 desta terça-feira (16) - o depoimento está marcado para 14h.

A Polícia Federal apura se o ex-presidente tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde, onde foram inseridos – e depois retirados – dados sobre vacinação contra a Covid-19 nos cartões.

Em operação realizada no dia 3 de maio, a PF prendeu seis pessoas, entre elas o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante o mandato dele como presidente da República. Cid faria parte do grupo ligado a Bolsonaro que inseriu informações falsas no ConecteSUS para obter vantagens ilícitas e emitir certificados de vacinação contra a Covid-19, segundo as investigações.

O coronel Mauro Cid também deve prestar depoimento na investigação, na quinta-feira (17), e a esposa dele, na quarta-feira (18).