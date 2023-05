Polícia Federal identifica depósitos de Cid para Michelle Bolsonaro

A investigação da Polícia Federal (PF) identificou depósitos em dinheiro vivo na conta da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), realizados pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

De acordo com a PF, há suspeita de desvio de dinheiro público e rachadinha no Palácio do Planalto durante a gestão Bolsonaro. A assessoria de imprensa de Michelle Bolsonaro informou que não comentará o caso.

O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, teve o celular dele apreendido pela Polícia Federal na Operação Venire. Ele está preso desde o dia 3 de maio. A PF encontrou, em trocas de mensagens, imagens de sete comprovantes de depósitos em espécie feitos por Cid e encaminhados para as assessoras da então primeira-dama.

Conforme a PF, “a análise também identificou seis comprovantes de depósitos para a primeira-dama Michelle Bolsonaro no período de 8/3/2021 até 12/05/2021, realizados por meio de depósitos fracionados em caixas eletrônicos de autoatendimento e um comprovante de depósito em espécie, possivelmente no atendimento presencial. Os comprovantes foram localizados tanto no grupo de WhatsApp da Ajudância de Ordens da Presidência da República, quanto em trocas de mensagens”.

Foram identificados o repasse de R$ 8,6 mil. O envio do dinheiro acontecia de uma forma parecida como nos casos de rachadinha, eram realizados de forma fracionada, em pequenos valores, para não chamar a atenção dos órgãos de controle. Segundo a Polícia Federal, não é possível identificar a origem do dinheiro, uma vez que os depósitos eram realizados em espécie.

A Polícia Federal investiga se os pagamentos seriam de supostos desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto. Também foi encontrado uma transferência bancária no valor de R$ 5 mil, realizada em julho de 2012, da conta de Mauro Cid para a conta de Michelle Bolsonaro.