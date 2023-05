Michelle Bolsonaro se pronuncia sobre operação da Polícia Federal

Na quarta-feira, dia 3, a Polícia Federal realizou uma operação na casa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do partido PL. A PF informou inicialmente que os celulares de Michelle Bolsonaro também foram apreendidos, mas ela negou o fato em suas redes sociais.

“Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria ‘falsificação de cartão de vacina' do meu marido", disse.

Em sua postagem no Instagram, Michelle afirmou que apenas o celular de seu marido foi apreendido e que não sabe o motivo da busca e apreensão. Segundo ela, o advogado não teve acesso aos autos.

Michelle também declarou que apenas ela foi vacinada contra a Covid-19 em sua casa, e que não sabe por que a PF estaria investigando a falsificação de cartões de vacinação de seu marido e filha.

A Operação Venire, que foi deflagrada, está investigando fraude nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro e de seus auxiliares, incluindo a filha caçula do ex-presidente, Laura Bolsonaro. A operação faz parte do inquérito policial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que investiga a ação de "milícias digitais".