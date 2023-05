Políticos do Pará repercutem operação contra Bolsonaro: 'acordou para um café da manhã bem amargo'

Políticos do Pará usaram as redes sociais para comentar sobre a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quarta-feira (3) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras pessoas próximas a ele por susposto esquema de adulteração de informações sobre vacinação contra a covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. "TOC TOC TOC! Esse foi o som do despartador federal na casa de Mauro Cid. O ajudante de ordens de Bolsonaro vai dormir no xadrez! Enquanto isso, Bolsonaro também acordou mais cedo para um café da manhã bem amargo! Tic Tac Tic Tac!" escreveu o deputado federal do PT Airton Faleiro.

Também do PT, o senador Beto Faro afirmou que "é questão de tempo para Jair Bolsonaro responder por seus crimes".

Apoiador do ex-presidente, o deputados federal Joaquim Passarinho (PL) compartilhou uma publicação em que o presidente nacional do PL, Valdermar Costa Neto, defende Bolsonaro e sugeriu que a ação pode ser uma retaliação conta o posionamento contrário ao projeto de lei 2.630, o chamado PL das Fake News. "Parece que estamos começando a pagar o preço de ser oposição ao PL 2630, PL da Censura !! Triste", escreveu Passarinho.

O deputado federal Éder Mauro também se manifestou contra a operação. "Celular apreendido, helicóptero devolvido, Bolsonaro perseguido... Estamos no Brasil ou já viramos Venezuela?", escreveu, se referindo também a uma decisão judicial que obrigou a polícia a devolver o helicóptero de André do Rap, um dos principais líderes do PCC.

Outro apoiador do ex-presidente, o senador Zequinha Marinho (PL) compartilhou uma imagem de Bolsonaro com uma declaração dada por ele após a operação, em que ele afirma que o celular apreendido pela PF não senha e que ele não tem nada a esconder. "Bolsonaro, nosso querido Presidente de Honra vem sendo perseguido devido a sua excepcional performance nos últimos dias. Esse é um trecho da entrevista que ele deu para vários jornalistas, na manhã de hoje. Arrastar multidões não é pra qualquer um, é um mérito digno de um MITO. E é o que ele tem mostrado por onde passa, com a força do povo, movido em prol da liberdade e da democracia!", escreveu Zequinha na legenda da foto.