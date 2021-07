Bolsonaro agradece a Cabo Verde por apoio à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu, nesta sexta-feira (30), ao presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pelo apoio na votação para a entrada do Brasil no Conselho de Segurança (CS) da ONU, no qual agora ocupa cadeira não permanente. Os dois líderes tiveram reunião a portas fechadas no Palácio do Planalto após o chefe de estado do país estrangeiro ser recebido com solenidade militar.

"Agradeço ao presidente Jorge por todos os momentos em que nos ajudou nas eleições para organismos internacionais, como a última, a nossa cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU, uma marca da nossa diplomacia", disse em discurso.

A visita, segundo Bolsonaro, serviu para reafirmar a cooperação entre as duas nações e avançar no acordo de mobilidade entre os países, que "facilitará o trânsito dos nossos povos". Fonseca ressaltou as semelhanças culturais de Brasil e Cabo Verde e demonstrou desejo de aproximação econômica. "Esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar este relacionamento, estendê-lo, alargá-lo e chegarmos também a uma cooperação econômica e empresarial mais visível", disse.