Bolsonaro afirma mais uma vez, sobre facada: ‘sou imorrível’

O episódio do atentado a faca sofrido por Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha de 2018 voltou a ser citado pelo presidente da República em pronunciamento. Bolsonaro afirmou em um evento promovido pelo setor de alimentos, em São Paulo, nesta segunda-feira (16), que é “imorrível” e insinuou que o crime teria o objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral. A investigação da Polícia Federal já descartou a hipótese levantada mais uma vez pelo presidente.

Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência em 2022, disse ainda que tem “uma história para contar sobre urna eletrônica”. No entanto, não completou o raciocínio. O governante tem elegido a temática das urnas como uma das mais recorrentes de suas falas, na maioria das vezes com críticas e desconfianças do sistema eleitoral.