Bolsonaro exonera Rodrigo Cruz, considerado o número 2 do Ministério da Saúde

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (11). O chamado “número dois” da Saúde será substituído por Daniel Meirelles Fernandes Pereira, que ocupava o cargo de assessor especial na pasta, atuando próximo ao ministro Marcelo Queiroga. A troca no comando foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11).

Daniel Pereira é graduado em direito e especialista em regulação de saúde suplementar. A posição é considerada a segunda mais importante da pasta e tem papel estratégico nas tomadas de decisão na Saúde.

Rodrigo Cruz assumiu o cargo por indicação do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas em março de 2021. Ele foi responsável por operações como o transporte de máscaras da China e o transporte de medicamentos. Antes de Cruz, o coronel Antônio Élcio Franco Filho ocupou o cargo.