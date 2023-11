BNDES deve criar linha de crédito para as Cooperativas no Norte após pedido de senador do Pará

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, informou que a instituição deve acolher uma proposta apresentada pelo senador do Pará, Beto Faro (PT), de criar uma linha especial de crédito para fomentar as Cooperativas na Amazônia Legal. A informação foi confirmada por Mercadante durante uma Audiência Pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, nesta terça-feira (31), também proposta por Faro. Na ocasião, o presidente do BNDES anunciou ainda expecitativa de investimentos de R$ 100 bilhões para a Amazônia e a destinação de mais de R$ 3,2 bilhões na preparação da capital Belém para a Conferência do Clima (COP 30) em novembro de 2025.

VEJA MAIS

Para o senador paraense, esses investimentos irão mudar a cara da capital paraense, que irá receber chefes de Estado e autoridades de diferentes países do mundo. “O mundo vai conhecer nossos sabores, nossa gente, nossa Floresta e o protagonismo do Pará na agenda climática amazônica”, declarou Beto Faro, que também parabenizou o aumento na oferta de crédito para a Amazônia que aproximou o BNDES do BASA e Banco do Brasil.

Durante o debate, outro assunto debatido foi a regularização fundiária das pequenas e médias propriedades rurais como uma das ações mais importantes para a redução das desigualdades sociais e acesso ao crédito. Mercadante solicitou ao senador Beto Faro que faça a interlocução dessa pauta junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Somente no Pará, vivem cerca de 248 mil famílias assentadas.

Audiência pública

O encontro dessa terça-feira foi proposto pelo senador Beto Faro com o objetivo de discutir os acordos firmados na Cúpula Amazônia pela chamada “Coalizão Verde”, aliança internacional firmada para promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia e que trabalha com a perspectiva de se chegar a uma proposta de R$ 100 bilhões de crédito especial para a região.

“O Brasil vive uma janela histórica de oportunidades em que pode alcançar o protagonismo no desafio de transição ambiental”, ressaltou Mercadante. Ele avalia que, ao ocupar a presidência do G-20, do Conselho de Segurança da ONU, dos BRICS e agora do Mercosul, o Brasil passa a ter uma responsabilidade gigante numa conjuntura mundial que precisa de paz. “Temos uma economia estável, o Brasil está entre os 15 países do mundo que dialoga com todos os outros. Temos uma responsabilidade gigante”, ressaltou.