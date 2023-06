Titular paraense da CPI das ONGs opina sobre ‘transparência’ e finalidade da comissão

Na manhã desta terça-feira (20) está marcada a votação de requerimentos de pedidos de informações ou convites apresentados por parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das organizações não governamentais (ONGs) do Senado Federal. Até a última segunda-feira (19), cerca de 37 requerimentos estavam na lista, inclusive, solicitando que lideranças indígenas, bem como a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Sales, deputado Federal e ex-ministro de Estado do Meio Ambiente, prestem esclarecimentos ao colegiado. A comissão investigativa irá funcionar por 130 dias, pouco mais de seis meses.

Os órgãos como Ministério da Justiça e Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), entre outros, também estão na lista de requerimentos com pedidos de informações mais detalhadas.

O maior foco da CPI, instalada no dia 14 de junho, é investigar financiamento de ONGs, incluindo recursos públicos, como do Fundo Amazônia, e verbas recebidas do exterior. As datas das oitivas serão marcadas apenas quando os pedidos forem aprovados. Por enquanto o que está sendo votado são apenas convites, e ainda não há, de fato, convocações.

A CPI é composta por 11 membros titulares e 7 suplentes. Dos onze titulares colegiados, dois são paraenses: Beto Faro (PT) e Zequinha Marinho (Podemos). Em entrevista ao Grupo Liberal, o senador Zequinha Marinho afirmou que a comissão não tem o objetivo de “demonizar” as organizações não governamentais, pois afirma que há muitas “sérias e que desenvolvem um trabalho importante para a sociedade”.

Segundo ele, a intenção é investigar ONGs que não têm compromisso com o Brasil, sobretudo com a Amazônia, uma das regiões onde possuem mais atuações dessas entendidas. Zequinha pontuou que a população amazônia têm sofrido ao longo dos anos pressões por parte dessas instituições, que por muitas vezes, a rebaixam a condições de subdesenvolvimento.

“Está na Amazônia o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O problema é que essas pessoas não são vistas por grande parte dessas ONGs que tem o perfil mais ambientalista. Parece que a copa das árvores, que os satélites não evidenciam as carências dessa população”, acrescentou o senador.

Zequinha destacou que estará junto na comissão para representar o Estado, assim como tantos outros parlamentares nortistas, e que tem como expectativa ajudar nas investigações. Um dos pilares da CPI das ONG’s é descobrir quem patrocina as entendidas e como será o financiamento.

“Vamos passar a limpo, dar transparência e revelar a sociedade a forma de atuação dessas ONGs. Lamentavelmente, uma parte delas acaba atuando como um poder paralelo na região. Precisamos combater isso”, afirmou o parlamentar.

A Equipe de Reportagem tentou contato com o senador Beto Faro (PT) e está aguardando um posicionamento.

Confira os 11 senadores titulares da CPI das ONGs do Senado:

Confúcio Moura (MDB-RO);

Marcio Bittar (União Brasil-AC);

Styvenson Valentim (Podemos-RN);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Zenaide Maia (PSD-RN);

Lucas Barreto (PSD-AP);

Beto Faro (PT-PA);

Chico Rodrigues (PSB-RR);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Dr. Hiran (PP-RR)

Veja os requerimentos que devem ser votados:

Requerimento 1/2023: Convida Luciene Kujãesage Kayabi, liderança indígena.

Requerimento 2/2023: Convida Adriel Kokama, liderança indígena.

Requerimento 3/2023: Convida Alberto Brazão Goes, liderança indígena.

Requerimento 4/2023: Convida Valdeci Baniwa, liderança indígena.

Requerimento 5/2023: Convida Marcelo Xavier, ex-presidente Funai.

Requerimento 6/2023: Convida Miguel dos Santos Correa, Cacique da Aldeia Bragança.

Requerimento 8/2023: Convida Eduardo Fortunato Bim, Procurador Federal e ex-Presidente do Ibama.

Requerimento 9/2023: Convida Luiz Fernando Corrêa, Diretor-geral da Abin.

Requerimento 10/2023: Convida Lorenzo Carrasco, jornalista.

Requerimento 11/2023: Convida Evaristo de Miranda, pesquisador aposentado da Embrapa.

Requerimento 12/2023: Convida Ricardo Sales, Deputado Federal e ex-Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Requerimento 13/2023: Convida o Senhor General Augusto Heleno, Ex-ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Requerimento 14/2023: Convida o Senhor Rodrigo Agostinho, Presidente do Ibama.

Requerimento 15/2023: Convida o senhor Aldo Rebelo, ex-deputado federal e ex-Ministro de Estado.

Requerimento 16/2023: Convida Marco Túlio Scarpelli Cabral, conselheiro da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores.

Requerimento 17/2023: Convida a Senhora Joenia Batista de Carvalho, Presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

Requerimento 28/2023: Convida o Pesquisador Luís Ercílio Faria Junior, pesquisador e doutor em Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará.

Requerimento 29/2023: Convida o Senhor Raimundo Ferreira de Sousa, morador da Comunidade Capixauã.

Requerimento 30/2023: Convida o Senhor Luiz Carlos Molion, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas.

Requerimento 31/2023: Convida o senhor Benjamin Benzaquen Sicsú, presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável.

Requerimento 32/2023: Convida Ysani Kalapalo, liderança indígena.

Requerimento 33/2023: Convida a Deputada Federal Sílvia Waiapi, deputada federal.

Requerimento 34/2023: Convida Marina Silva, Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Requerimento 37/2023: Convida Marcelo Norkey Duarte Pereira, conselheiro da área de prestação ambiental triunfo do Xingu, no estado do Pará.

Requerimento 7/2023: Requer que sejam prestadas informações pela Receita Federal.

Requerimento 18/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores)

Requerimento 19/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima)

Requerimento 20/2023: Requer que sejam prestadas informações pela FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Requerimento 21/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Requerimento 22/2023: Requer que sejam prestadas informações pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência)

Requerimento 23/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo TCU (Tribunal de Contas da União)

Requerimento 24/2023: Requer que sejam prestadas informações pela CGU (Controladoria- Geral da União)

Requerimento 25/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública)

Requerimento 26/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

Requerimento 27/2023: Requer que sejam prestadas informações pelo ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

Requerimento 35/2023: Requisita Perito da PF.

Requerimento 36/2023> Requisita servidor do TCU.