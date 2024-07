Biden esquece nome de secretário de Defesa e o chama de 'o negro' em entrevista à BET News

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democrata), cometeu outra gafe durante uma entrevista. Em dado momento, o democrata referiu-se ao secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, como “o negro” enquanto tentava lembrar seu nome. A fala foi durante uma entrevista ao apresentador Ed Gordon, do canal BET News (Black Entertainment Television), na quarta-feira (17.07).

VEJA MAIS

A emissora voltada para o público afro-americano viu o presidente se atrapalhar enquanto discutia os direitos dos cidadãos negros no país. Biden disse que recebeu críticas por nomear Austin como secretário de Defesa, mas pareceu sofrer um lapso de memória e esqueceu o nome do oficial.

“É uma questão de tratar as pessoas com dignidade. E é garantir isso, por exemplo, vejam as críticas que recebi por ter indicado o secretário de Defesa, o negro”, disse.

Em seguida, ele mencionou Ketanji Brown, referindo-se à juíza da Suprema Corte norte-americana nomeada por ele. Na mesma entrevista, Biden afirmou que reconsideraria sua candidatura à reeleição caso seus médicos identificassem alguma “condição médica” que o impedisse de cumprir um novo mandato presidencial.

'Erro no debate com Trump', admite Biden

Joe Biden afirmou ter “cometido um erro grave durante todo o debate” e observou que reconsideraria sua decisão de permanecer na disputa pela Casa Branca se um de seus médicos alterasse sua avaliação sobre ele.

“Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se os médicos viessem até mim e dissessem, ‘você tem esse problema e aquele problema’”, afirmou. No entanto, o presidente afirmou que nenhum de seus médicos lhe informou sobre qualquer condição séria

Até a noite da quarta-feira (17.07), 20 deputados, 1 senador e 1 vice-governador já haviam pedido publicamente para Biden sair da disputa. O mais recente foi o influente deputado pela Califórnia, Adam Schiff.

A pressão sobre o democrata aumentou depois de ele apresentar um fraco desempenho no debate contra Trump em 27 de junho. Durante o embate, Biden teve dificuldades para completar raciocínios, gaguejou e pareceu se perder em diversos momentos.

Biden tem 81 anos e é o chefe do Executivo norte-americano mais velho a comandar a Casa Branca. A idade avançada, juntamente com as dúvidas acerca de sua capacidade cognitiva e mental, preocupam apoiadores. Se ele vencer as eleições de novembro, ele terá 86 anos quando deixar o governo.

Para os republicanos, a fragilidade pode ser o trunfo necessário para conquistar o pleito de novembro. Há registros em vídeo de várias situações constrangedoras em que Biden tropeça, demostra fragilidade ou até lapsos de memória.

Reportagem recente do Wall Street Journal entrevistou dezenas de pessoas e relata que o presidente do país costuma cochilar durante reuniões. Em junho, o jornal norte-americano também publicou uma longa reportagem em que lista momentos em que Biden comete deslizes, como se desligar de conversas, fechar os olhos e dar a impressão de ter alguma confusão de memória.