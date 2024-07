Biden espera reunir-se com Netanyahu na próxima semana, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera poder se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na próxima semana, a depender de sua recuperação da Covid-19, disse a Casa Branca nesta quinta-feira (18/7).

Netanyahu estará em Washington na próxima semana para um discurso a ser feito em 24 de julho, durante sessão conjunta do Congresso dos EUA. Os governos de ambos os países agendaram um possível encontro entre Biden e o premiê para a segunda-feira.

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, também vai se encontrar com Netanyahu em sua passagem por Washington, disse uma autoridade da Casa Branca.

Biden, que está sendo pressionado por alguns democratas a não tentar a reeleição devido a uma desastrosa performance no debate contra o republicano Donald Trump em 27 de junho, testou positivo para Covid-19 e está se recuperando em casa, em Delaware. Ele planeja retornar a Washington no domingo.

VEJA MAIS

“Temos todas as expectativas de que os dois líderes terão a chance de se encontrar enquanto o primeiro-ministro estiver na cidade”, afirmou o porta-voz de segurança nacional dos EUA, John Kirby, sem mencionar uma data específica.

“Claro, temos de nos assegurar de que a saúde do presidente e sua recuperação da Covid estejam acima na escala de prioridades e, se e como isso pode afetar as discussões com o primeiro-ministro Netanyahu, isso ainda não estamos em posição de ajudar”, afirmou.

A visita de Netanyahu será a primeira dele à Casa Branca desde que voltou ao poder, no fim de 2022.