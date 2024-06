Beto Faro e Zequinha Marinho estão entre os senadores mais influentes do Brasil, segundo o Diap

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou nesta quinta-feira, 27, a lista dos “cabeças” do Congresso Nacional de 2024. A instituição selecionou os 100 parlamentares que comandam o processo decisório no Congresso Nacional. São 69 deputados federais e 31 senadores. O Pará está representado na lista pelos senadores Zequinha Marinho (Podemos) e Beto Faro (PT).

Pela definição do Diap, os “cabeças” são aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais. Entre os atributos que caracterizam protagonismo no processo legislativo, a instituição destaca a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações no processo de tomada de decisão.

Os dois senadores paraenses são considerados lideranças articuladoras do processo político. O senador Zequinha Marinho, por exemplo, é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a bancada mais forte do Congresso Nacional. Presidente do Podemos no Pará, ele é o único senador da sigla partidária presente na lista do Diap. Seu papel na tramitação do projeto (PL 2903/2023) para definição do Marco Temporal para definição de terras indígenas foi fundamental para a aprovação da matéria.

Logo no começo do seu mandato no Senado, Zequinha foi o relator do projeto (PL 1106/2020) que determina a inclusão automática na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para consumidores de baixa renda. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 24,9 milhões de famílias estão aptas a participar do programa que garante descontos de até 65% na conta de energia elétrica. Somente no Pará, 718 mil consumidores podem receber o benefício da TSEE.

Apesar dos dois senadores paraenses na lista dos mais influentes, a Região Norte é a única que não tem nenhum deputado entre os “Cabeças” do Congresso Nacional 2024.

A lista dos parlamentares mais influentes é divulgada pelo Diap desde 1994. Atualmente, está em sua 31ª edição. Além dos 100 “cabeças”, a publicação destaca os 50 parlamentares em “ascensão”. Do total, 45 são deputados e cinco senadores.