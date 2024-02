Emendas parlamentares precisam ser moderadas, diz Beto Faro, novo líder do PT no Senado

O senador Beto Faro (PT) recebeu com entusiasmo a escolha para liderar a bancada do partido no Senado logo em seu primeiro mandato, destacando a importância de trabalhar em conjunto com colegas senadores para enfrentar a responsabilidade do em um momento considerado crucial para a legenda, que enfrenta embates com o Congresso em temas espinhosos como as emendas parlamentares. " Emendas precisam ser utilizadas de forma moderada”, disse ao Grupo Liberal o novo líder do PT no Senado.

Em uma entrevista exclusiva, o senador destacou que buscará alinhar as pautas do Senado com as do governo, promovendo o diálogo como ferramenta essencial para alcançar consensos. Com uma bancada composta por 8 senadores, cada um com suas particularidades, Faro enfatizou o compromisso coletivo com o bem do Brasil durante este período de reconstrução.

“Iremos procurar trabalhar de maneira alinhada com as pautas do Governo. Sabemos que por vezes o debate será necessário para construirmos a melhor forma. Vou procurar sempre o diálogo à exaustão, pois só assim chegaremos ao denominador comum”, disse o político paraense.

Quanto ao desafio do déficit zero para 2024, uma das principais metas do governo Lula para este ano, o senador preferiu não cravar se será possível ainda alcançá-la, mas enfatizou a importância de o Congresso participar desse esforço.

“Para que isso seja alcançado o Congresso também precisa participar deste esforço, pois entendemos que as Emendas Parlamentares precisam ser utilizadas de forma moderada, não ficar na mão apenas do congresso um volume grande de investimento. Todo e qualquer recurso precisa ser discutido de forma que se atenda toda a população. Pois se for realizado de forma moderada, também será uma forma de equalizar e ajustar as costas do governo”, disse.

Em relação à recente polêmica envolvendo um pedido de impeachment do presidente, Faro classificou a iniciativa como oportunista, argumentando que os comentários que motivaram o pedido tiveram repercussão apenas em grupos de extrema-direita. Ele afirmou que o presidente utilizou uma figura de linguagem e ressaltou a gravidade da situação em Israel, destacando a importância da atenção das lideranças mundiais para resolver os conflitos na região.

“Com certeza o presidente não fez de forma ofensiva, e sim apenas utilizou uma figura de linguagem. Sabemos que o que acontece lá é sim muito grave e precisa da atenção de lideranças mundiais para a busca pelo fim destes massacres”, disse.

Quanto à representação do estado do Pará em sua nova posição, Faro destacou o compromisso de priorizar projetos que beneficiem a população local, assumindo ainda mais responsabilidades na busca por iniciativas que tragam melhorias para a região.

“Creio que com esta função teremos ainda mais reponsabilidades na busca de projetos que beneficiem nosso estado. Sempre daremos prioridade a projetos e iniciativas que tragam melhorias para nossa população”, disse.