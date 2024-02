Senador paraense Beto Faro é o novo líder do PT no Senado

O senador Beto Faro é o novo líder do PT no Senado Federal. No segundo ano do mandato, ele foi escolhido pelos colegas senadores e senadoras, nesta quarta-feira (21), para assumir a liderança do Partido dos Trabalhadores na Casa. Faro substitui o senador Fabiano Contarato (ES) no cargo.

Natural de Belém, Beto Faro é o atual presidente do PT no Pará. Ele foi eleito senador em 2022 com 1.781.562 votos. Antes, já havia sido deputado federal por quatro mandatos consecutivos e chegou a presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.

“Agradeço a todos os companheiros pela escolha. Essa é uma liderança importante, com história no PT, e tenho muita gratidão por essa escolha”, agradeceu Faro, nesta segunda-feira. “Os desafios são enormes. Como bancada do partido do presidente da República, nós temos que cuidar da regulamentação da reforma tributária e tratar das questões ambientais para apresentar (ao mundo) resultados positivos durante a COP-30 que acontecerá no Pará”, acrescentou.

Faro destacou que também é preciso "dar sequência aos resultados econômicos positivos conquistados pelo governo até o momento". O novo líder do PT no Senado tem origem na agricultura familiar e é conhecido pela firme atuação em defesa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e de outras políticas públicas para a população rural.

Em 2003, foi nomeado superintendente regional do Incra, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Beto presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Pará.

Faro substitui o senador Fabiano Contarato, que liderou a bancada petista em um momento histórico para o país. A gestão de Contarato ocorreu no ano que o partido voltou à Presidência da República, com Lula assumindo o seu terceiro mandato.

Na avaliação do PT, o ano de 2023 foi marcado pela retomada do crescimento econômico, a queda do desemprego e a volta de diversos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Farmácia Popular. Mas, também foi um ano difícil para a gestão federal com a tentativa de golpe de Estado, com as invasões do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, no início de janeiro.