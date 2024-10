Belém recebe próxima reunião do G20 sobre desastres climáticos

A cidade de Belém do Pará vai receber a próxima reunião do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres (GTRRD) do G20. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro. Durante os debates, a Secretaria Nacional de Periferias, ligada ao Ministério das Cidades - que tem como titular o ministro paraense Jader Filho - apresentará ações para prevenir eventos climáticos em periferias brasileiras, incluindo o mapeamento das áreas mais vulneráveis em cerca de 200 municípios brasileiros, que contarão com um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), bem como a ampliação, até 2026, da capacidade de prevenção de riscos e da resposta a desastres em todo o Brasil.

Segundo informações divulgadas pela pasta das Cidades, Paulista, município na região metropolitana de Recife, foi a primeira cidade a implementar o projeto de mapeamento de risco, realizado em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), para identificação, análise e espacialização de perigos e vulnerabilidades, com o objetivo de dar suporte à gestão de riscos e ao planejamento de um conjunto de medidas preventivas e/ou mitigadoras que podem evitar os desastres e seus impactos.

A ferramenta conta com etapas de planejamento e composição da equipe; levantamento de dados em campo e discussões com a comunidade; mapeamento das áreas de risco e proposição de intervenções estruturais e não estruturais; e consolidação dos resultados.

O PMRR também já está sendo elaborado em Teresina (PI). "É essencial que o planejamento considere a realidade dos eventos climáticos extremos, além de promover a participação ativa das comunidades locais nas ações preventivas", declarou Fernando Rocha Nogueira, assessor técnico da Secretaria Nacional de Periferias e especialista em gestão de riscos.

Outras oito cidades estão programadas para a elaboração de PMRR: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Blumenau (SC), Rio do Sul (SC), Bento Gonçalves (RS) e Santa Cruz do Sul (RS). A iniciativa, ainda conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, ocorre por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED), que estabelece a cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Periferias (SNP) e o Serviço Geológico do Brasil (SGB). O investimento nesses dez planos é de R$ 7,5 milhões.

Além desses 10 planos, outros 20 estão em andamento, em 16 estados, em cooperação com universidades públicas e prefeituras municipais. A meta é finalizar 200 planos até 2026.

GTRRD em Belém

Coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o próximo encontro do GTRRD em Belém começará no dia 30 de outubro, com foco nos principais problemas que o Brasil e as nações que compõem o G20 enfrentam diante das mudanças climáticas nos dias atuais, como chuvas intensas e secas severas.

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff disse em entrevista para o programa A Voz do Brasil, na noite desta terça-feira (22.10), que será uma discussão intensa sobre as boas práticas de defesa civil para reduzir os riscos e os danos desses desastres para a população. "O objetivo é que os países membros do G20 possam adotar as ações para a redução do risco de desastres discutidas durante o encontro e que elas possam ser replicadas em outros países", afirmou.

O Grupo de Trabalho adotou seis prioridades para orientar as ações brasileiras e as contribuições dos países membros: Combater as desigualdades e reduzir as vulnerabilidades; Cobertura global dos sistemas de alerta precoce; Infraestruturas resilientes a catástrofes e às alterações climáticas; Estratégias de Financiamento para Redução do Risco de Desastres; Recuperação, Reabilitação e Reconstrução em Caso de Desastres; Soluções baseadas na natureza.