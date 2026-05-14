Belém recebe imersão de dois dias sobre direito societário e governança corporativa em junho

O direito societário raramente chega ao interior do país com a profundidade que o ambiente empresarial demanda. É nessa lacuna que se insere a Imersão Societária, evento presencial que chega a Belém nos dias 18 e 19 de junho, no Quadra Brazz, com a proposta de discutir estruturação empresarial, governança corporativa e organização societária em formato prático e de alta densidade técnica. À frente do encontro está o advogado Eduardo Brasil, especializado em operações empresariais, fusões e aquisições e estruturas corporativas estratégicas.

A programação prevê dois dias de atividades centradas em temas como estruturação de sociedades limitadas e anônimas, governança corporativa aplicada, organização societária estratégica, oficinas práticas e análise de casos reais. Os debates em torno de decisões empresariais e riscos societários também integram a grade, com ênfase em situações concretas, não em modelos abstratos.

O formato do evento promete fugir da lógica dos grandes eventos jurídicos. O número de vagas também será reduzido, já que grupos menores permitem discussões mais aprofundadas, interação real entre os participantes e aproveitamento técnico superior.

O público esperado é diversificado, entre empresários, advogados, executivos, gestores e graduandos em Direito que precisam compreender como funcionam, na prática, as estruturas utilizadas por empresas que crescem, captam investimentos e se consolidam.

As inscrições ainda não foram abertas oficialmente. Antes disso, a organização iniciou uma fase de pré-reserva, liberada por ordem de solicitação e com número limitado de acessos. Quem garantir vaga nessa etapa paga R$ 1.307 à vista ou parcela em até cinco vezes. A organização informa que as primeiras solicitações já foram recebidas e que o encerramento antecipado da fase é uma possibilidade concreta.