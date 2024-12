Belém recebe autoridades internacionais para debate sobre habitação e urbanismo

A 33ª Assembleia-Geral do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e Caribe (MINURVI) terá início nesta quinta-feira (12.12), no Espaço São José Liberto, em Belém. Sob a presidência do ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho, o evento reunirá autoridades internacionais, especialistas e representantes de organismos multilaterais para discutir as prioridades estratégicas de habitação e urbanismo diante da crise climática global.

Com o tema central “Habitação e agenda urbana: Prioridades estratégicas diante da crise climática global”, o encontro busca promover debates de alto nível e fomentar ações coordenadas entre os países da América Latina e Caribe em questões fundamentais para o desenvolvimento urbano sustentável. A COP-30, que será realizada em Belém em 2025, também terá destaque na pauta, considerando os desafios e oportunidades para a Amazônia em um cenário de atenção global às questões climáticas.

Autoridades presentes

A abertura oficial será às 9h, com as boas-vindas de Jader Filho, além de Dwight Sutherland, ministro de Habitação de Barbados; Anacláudia Rossbach, diretora-executiva da ONU-Habitat; e José Manuel Salazar-Xirinachs, secretário executivo da CEPAL.

Na parte da tarde, entre 14h30 e 16h, ocorrerá a mesa-redonda “Os Desafios do Desenvolvimento Urbano na Amazônia”. A sessão contará com moderação de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Tatiana Guallegos e Maria Camila Uribe, e a participação de ministros e altas autoridades. O objetivo é debater políticas públicas específicas para cidades amazônicas, identificar desafios regionais e propor estratégias conjuntas para um desenvolvimento urbano sustentável.

Encerramento e coletiva de imprensa

A programação segue até sexta-feira (13), quando haverá a foto oficial e uma coletiva de imprensa às 13h. O evento é gratuito e acontecerá no Espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém (PA).