Belém: Julgamento de ação que pedia cassação de mandato de vereadora é adiado no TRE-PA

O julgamento da ação movida pelo DEM, MDB e PL e alguns candidatos não eleitos à Câmara Municipal de Belém, contra o PSD, foi adiado para o dia 10 de março, devido ao pedido de vistas do processo, feito pelo juiz eleitoral Diogo Conduru. Na sessão, realizada nesta quinta-feira (24), quatro votos foram contra a cassação dos mandatos do partido.

As supostas irregularidades teriam sido cometidas pelo PSD durante as eleições de 2020, entre elas a fraudes envolvendo cota de gênero, com o não cumprimento de pelo menos 30% de candidatura de cada gênero, prevista na Emenda Constitucional 97/2017. O resultado pode levar à cassação do mandato da vereadora de Belém Dona Neves.

Os juízes eleitorais José Álvaro Portela, Leonan Gondim, José Norat Vasconcelos e Edmar Silva Pereira, este último relator, votaram contra a cassação. Ainda faltam quatro votos para que o processo seja concluído.

Caso haja a mesma quantidade de votos contra e a favor, a presidente do TRE, desembargadora Luzia Nadja Guimarães, fica responsável por avaliar o caso e desempatar o julgamento.