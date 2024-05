Banco do Povo anuncia crédito aos permissionários do Mercado de São Brás

Permissionários que atuam no mercado de São Brás terão acesso a uma linha de crédito disponibilizada pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo. Os investimentos, liberados a partir desta quinta-feira (16), fazem parte dos preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30). Os créditos serão no valor de R$ 104,2 mil, para 38 permissionários.

Em novembro de 2023, o município liberou R$ 56,9 mil para 17 permissionários da área da gastronomia do mesmo local. Somando os repasses, o investimento é de cerca de R$ 160 mil para 55 trabalhadores do Mercado de São Brás, sendo 23 homens e 32 mulheres. O valor médio liberado para cada permissionário é de R$ 2,8 mil, sendo o maior valor liberado R$ 4 mil e o menor valor, R$ 1.1 mil.

Com a verba liberada pela Prefeitura de Belém, os permissionários poderão investir em seus empreendimentos e em capacitação para melhor receber o público que deve visitar o Mercado de São Brás, após a reforma.

A assinatura dos contratos de repasse de crédito vai ocorrer na Escola Municipal Benvinda de França Messias, no bairro de São Brás, nesta quinta-feira às 17h, e contará com a presença dos permissionários e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.