Política

Política

AtlasIntel: Lula segue na liderança em todos os cenários para presidente

Lula tem 48,8% das intenções de voto, alta de 0,7 ponto percentual em relação a dezembro de 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Em uma reedição da disputa de 2022, 46,4% dos entrevistados votariam em Lula, enquanto Jair Bolsonaro teria 43,4% (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue como o mais bem posicionado nos cenários projetados pela pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (21), para o primeiro turno das eleições de 2026. Em comparação com a versão publicada em dezembro, houve maior oscilação no cenário de uma eventual disputa entre o chefe do Executivo e o senador Flávio Bolsonaro (PL), sem a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lula aparece com 48,8% das intenções de voto — ante 48,1% em dezembro de 2025, um crescimento de 0,7 ponto percentual. Flávio Bolsonaro soma 35%, contra 29,3% no levantamento anterior, o que representa um aumento de 5,7 pontos percentuais.

VEJA MAIS 

image Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump
Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

image Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros
O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

Em um cenário sem a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a intenção de voto em Lula no primeiro turno seria de 48,5%, enquanto Tarcísio alcançaria 28,4%. Assim como no cenário com Flávio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto.

Na comparação com o mesmo cenário projetado em dezembro, também houve variação, embora menor do que na hipótese com Flávio Bolsonaro. Lula oscilou negativamente 0,3 ponto percentual, enquanto Tarcísio registrou alta de 0,1 ponto percentual.

A pesquisa também simulou uma disputa entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nesse cenário, o presidente teria 48,2% das intenções de voto, contra 30,9% de Michelle, enquanto Caiado aparece com 11,3%.

Em uma hipótese sem Michelle, Tarcísio ou Flávio, Lula ampliaria a vantagem em relação aos demais candidatos no primeiro turno. A projeção aponta 48,8% das intenções de voto para o presidente, seguido por Caiado, com 15,2%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 11,4%, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 9,4%.

Também foi avaliado um cenário sem a participação de Lula na disputa. Nesse caso, o nome considerado foi o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Tanto em uma disputa com Flávio Bolsonaro quanto em um confronto com Tarcísio de Freitas, Haddad chegaria ao segundo turno em posição favorável, segundo a AtlasIntel.

No cenário com Flávio, Haddad teria 41,5% das intenções de voto, contra 35,4% do senador. Caiado aparece novamente em terceiro lugar, com 5,2%. Já em uma disputa com Tarcísio, o ministro da Fazenda alcançaria 42%, enquanto o governador paulista teria 28,9%. Em seguida, Caiado soma 5%.

A pesquisa também projetou cenários com os mesmos candidatos da eleição de 2022 e uma disputa ampliada, com todos os nomes ventilados até o momento como pré-candidatos à Presidência. Neste último, Lula lidera com 48,4%, seguido por Flávio Bolsonaro (28%), Tarcísio de Freitas (11%), Caiado (2,9%) e Renan Santos, do MBL, com 2,9%.

Em uma reedição da disputa de 2022, 46,4% dos entrevistados votariam em Lula, enquanto Jair Bolsonaro teria 43,4%. Ciro Gomes (PSDB) aparece com 3,2%, e Simone Tebet (MDB), com 2,3%. Em relação a dezembro de 2025, houve leves oscilações: Lula tinha 46,7% das intenções de voto, queda de 0,3 ponto percentual, enquanto Bolsonaro registrava 44%, uma redução de 0,7 ponto percentual.

O levantamento ouviu 5.418 pessoas, de forma virtual, entre os dias 15 e 20 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02804/2026.

