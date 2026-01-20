Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

Estadão Conteúdo

Em tom de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trouxe o "cassino para dentro das casas", ao citar o impulsionamento das empresas de bets.

"Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa, para os filhos da gente utilizarem os nossos telefones e fazerem jogatina o dia inteiro. A gente não vê outra coisa na televisão a não ser jogatina com essas bets", disse Lula.

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor. No final do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a gestão anterior por não cobrar "os impostos devidos" das empresas.

"O governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos pelas bets. Toda atividade econômica tem que ser tributada, independentemente da regularização", disse Haddad.

Nesta terça-feira, 20, Lula entregou 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, em Rio Grande (RS), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades (MCMV-E). As moradias foram inauguradas pelo governo a partir do direcionamento de imóveis da União sem uso ou ociosos para habitação social.

