Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pesquisa AtlasIntel: Farmácia Popular, Desenrola e IR estão entre principais acertos do governo Lula

A gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular é qualificada como acerto por 84% dos entrevistados

Estadão Conteúdo

Os programas Farmácia Popular, Desenrola Brasil e a isenção de Imposto de Renda (IR) para rendimentos abaixo de R$ 5 mil mensais são apontados como os maiores acertos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conclusão é de uma pesquisa da AtlasIntel em conjunto com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 26.

A gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular é considerada acerto por 84% dos entrevistados, enquanto 9% a veem como erro e 7% não sabem.

O Desenrola Brasil, programa destinado à renegociação de dívidas da população, é avaliado como acerto por 75%, como erro por 14% e 11% não souberam responder.

Outros Acertos da Gestão

A isenção de Imposto de Renda é vista como acertada por 74% dos participantes da pesquisa, errada por 16% e 10% não souberam opinar.

Em seguida, a assinatura do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) é percebida como acerto por 63%, erro por 14% e 23% não sabem.

Para 60% dos entrevistados, o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista é um acerto. Contudo, 33% consideram a medida um erro e 7% não sabem.

Programas Vistos Como Erro

Entre os 14 programas analisados, a taxação sobre compras de até US$ 50 (cerca de R$ 300) em sites do exterior apresenta o maior índice negativo. Um total de 62% dos entrevistados considera a medida um erro, 30% um acerto e 8% não souberam.

A cota de emprego para detentos em regime semiaberto e ex-detentos em licitações públicas é tida como erro por 51%, acerto por 32% e 18% não sabem.

A tentativa de fiscalização das transações via Pix que somam mais de R$ 5 mil por mês é vista como erro por 59% da população, acerto por 35% e 7% não sabem.

Adicionalmente, 45% dizem que a adoção do arcabouço fiscal para o equilíbrio das contas públicas foi um erro, enquanto 40% veem acerto e 15% não sabem.

A retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização é considerada erro por 51%, acerto por 43% e 6% não sabem.

Metodologia da Pesquisa

O levantamento da AtlasIntel entrevistou uma amostra de 5.028 respondentes da população adulta brasileira. A metodologia empregou recrutamento digital aleatório.

A pesquisa possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados entre 18 e 23 de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AtlasIntel

pesquisa

Lula

acertos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Pesquisa AtlasIntel: Farmácia Popular, Desenrola e IR estão entre principais acertos do governo Lula

A gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular é qualificada como acerto por 84% dos entrevistados

26.03.26 8h43

ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: corrupção lidera ranking das principais preocupações dos brasileiros, com 59,9%

As menores preocupações são referentes a estradas, portos e aeroportos (0,7%)

26.03.26 8h43

Alckmin diz que pesquisa é fotografia do momento: "No momento certo, população fará julgamento"

25.03.26 20h17

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Política

Projeto Habitacional em parceria com Cohab conquista premiação nacional

Prêmio foi concedido pelo Ministério das Cidades

20.03.26 22h13

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda