Pesquisa AtlasIntel: Farmácia Popular, Desenrola e IR estão entre principais acertos do governo Lula

Os programas Farmácia Popular, Desenrola Brasil e a isenção de Imposto de Renda (IR) para rendimentos abaixo de R$ 5 mil mensais são apontados como os maiores acertos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conclusão é de uma pesquisa da AtlasIntel em conjunto com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 26.

A gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular é considerada acerto por 84% dos entrevistados, enquanto 9% a veem como erro e 7% não sabem.

O Desenrola Brasil, programa destinado à renegociação de dívidas da população, é avaliado como acerto por 75%, como erro por 14% e 11% não souberam responder.

Outros Acertos da Gestão

A isenção de Imposto de Renda é vista como acertada por 74% dos participantes da pesquisa, errada por 16% e 10% não souberam opinar.

Em seguida, a assinatura do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) é percebida como acerto por 63%, erro por 14% e 23% não sabem.

Para 60% dos entrevistados, o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista é um acerto. Contudo, 33% consideram a medida um erro e 7% não sabem.

Programas Vistos Como Erro

Entre os 14 programas analisados, a taxação sobre compras de até US$ 50 (cerca de R$ 300) em sites do exterior apresenta o maior índice negativo. Um total de 62% dos entrevistados considera a medida um erro, 30% um acerto e 8% não souberam.

A cota de emprego para detentos em regime semiaberto e ex-detentos em licitações públicas é tida como erro por 51%, acerto por 32% e 18% não sabem.

A tentativa de fiscalização das transações via Pix que somam mais de R$ 5 mil por mês é vista como erro por 59% da população, acerto por 35% e 7% não sabem.

Adicionalmente, 45% dizem que a adoção do arcabouço fiscal para o equilíbrio das contas públicas foi um erro, enquanto 40% veem acerto e 15% não sabem.

A retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização é considerada erro por 51%, acerto por 43% e 6% não sabem.

Metodologia da Pesquisa

O levantamento da AtlasIntel entrevistou uma amostra de 5.028 respondentes da população adulta brasileira. A metodologia empregou recrutamento digital aleatório.

A pesquisa possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Os dados foram coletados entre 18 e 23 de março.