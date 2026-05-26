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Política

Ativista paraense chega a Belém nesta quinta (28) após missão humanitária interceptada por Israel

Embarcação foi interceptada por militares israelenses em águas internacionais, a 400 milhas náuticas de Gaza

O Liberal
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Beatriz Moreira de Oliveira (Divulgação)

A ativista paraense Beatriz Moreira de Oliveira chega a Belém nesta quinta-feira (28), após participar de uma missão humanitária internacional com destino à Faixa de Gaza. Integrante da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e da missão Global Sumud Flotilla, Beatriz retornará à capital paraense depois de mais de 40 dias de viagem.

Segundo o MAB, a embarcação em que estavam os ativistas foi interceptada por militares israelenses em águas internacionais, a cerca de 400 milhas náuticas do destino final. A organização afirma que Beatriz e os demais integrantes da missão sofreram ameaças, violência psicológica e ficaram sem comunicação durante o período.

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A chegada da ativista está prevista para as 10h40 no Aeroporto Internacional de Belém. Movimentos populares, organizações sociais, apoiadores da causa palestina e militantes do MAB devem realizar um ato de recepção a partir das 10h, na área de desembarque do terminal.

Ainda na quinta-feira, às 15h, será realizado um segundo ato público no auditório do Sindicato dos Bancários, em Belém. De acordo com os organizadores, Beatriz deverá falar publicamente pela primeira vez sobre os acontecimentos durante a missão humanitária e conceder entrevista coletiva à imprensa.

Em nota, a coordenação nacional do MAB informou que o encontro também terá como objetivo denunciar violações de direitos humanos e discutir a situação enfrentada pelos integrantes da flotilha internacional. 

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