Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

Estadão Conteúdo

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (ASOF-PMDF) afirma que os sete policiais que aguardam o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) por omissão e tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 estão "aguardando silenciosamente a hora do 'abate', como verdadeiro gado em um matadouro". O posicionamento foi divulgado em nota publicada na última sexta-feira, 8.

No dia 14 de fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu ao STF a condenação de sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Gonet argumentou que "está estampada nos autos a proposital omissão dos denunciados quanto ao emprego de efetivo necessário da Polícia Militar para resguardar a segurança e impedir os atos de depredação às sedes dos Três Poderes".

Os policiais estão presos preventivamente desde agosto de 2023 aguardando julgamento no Supremo. A sessão virtual estava marcada para sexta-feira, mas foi suspensa, sem nova data definida. O caso já havia sido adiado em junho pelo STF.

Para a associação, os PMs são inocentes e "estão sendo jogados aos lobos para sustentar uma versão de golpe que teriam, por omissão, apoiado", diz a nota. "Ações como as vistas no 8 de Janeiro já ocorreram dezenas de vezes na história da capital federal e nunca fomos condescendentes, nem jamais seremos."

"Sabemos da inocência absoluta de todos eles e jamais compraremos narrativas espúrias que visam apenas estabelecer uma cortina de fumaça sobre a verdade e nos utilizar como instrumento para comprovar teses inaceitáveis", completa a nota da Associação de oficiais da PMDF.

Durante a cobertura dos atos golpistas de 8 de Janeiro, o Estadão revelou que um grupo de PMs do DF estava reunido em frente à catedral de Brasília para tomar água de coco enquanto centenas de bolsonaristas iniciavam a invasão ao STF.

Os policiais réus no processo são:

- Coronel Fábio Augusto Vieira - Coronel Klepter Rosa Gonçalves - Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto - Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra - Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues - Major Flávio Silveira de Alencar - Tenente Rafael Pereira Martins

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ATOS GOLPISTAS/DR/STF/JULGAMENTO/PMS/PMDF/ASOF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Autor de 'Como as Democracias Morrem': EUA punem Brasil por fazer o que 'deveriam ter feito'

12.08.25 22h33

Lula cita 3 governadores, ignora Tarcísio e diz que 'quanto mais candidatos da direita, melhor'

12.08.25 21h38

ESTADOS UNIDOS

Leia a íntegra do relatório do governo Trump criticando o governo Lula, Moraes e a PM de São Paulo

O documento cita execuções cometidas por policiais de São Paulo como exemplo de risco aos Direitos Humanos.

12.08.25 20h13

Lula: Nunca me preocupei com comportamento eleitoral do empresariado, maioria não votou em mim

12.08.25 20h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda