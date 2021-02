Após decisão do DEM de abandonar apoio a Baleia, Maia decide deixar o partido, diz site

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu deixar o partido após a eleição para o novo comando do Congresso, marcada para esta segunda-feira (1º). As informações são da CNN Brasil, que revelou que a motivação seria a decisão da direção da sigla de manter a neutralidade na disputa entre Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL). À CNN, Maia teria dito que a permanência na legenda é insustentável.

Na noite desse domingo (31), ele comunicou, segundo o site, sua decisão a alguns, entre eles, o presidente da legenda, ACM Neto. Ontem, após o DEM decidir abandonar o apoio à candidatura de Baleia Rossi, Maia falou por telefone com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também do partido, que afirmou sua solidariedade.

Para manter o mandato, Maia deve ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicar as razões de sua saída e, depois do acordo com o órgão, formalizar, por escrito, seu desligamento.