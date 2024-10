Apoio ao Igor Normando ‘não reflete o posicionamento do prefeito de Belém’, diz equipe de Edmilson

A equipe do atual prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, que está fora da disputa do segundo turno das eleições municipais, informou que o posicionamento dos diretórios estadual e municipal do PSOL, divulgado nesta terça-feira (08/10), sobre o apoio ao candidato Igor Normando no segundo turno “não reflete o posicionamento do prefeito de Belém”.

Segundo pontuado pela assessoria de Rodrigues, o gestor em exercício deve consultar os dirigentes dos partidos que o apoiam antes de se posicionar sobre o assunto, conforme anunciado na coletiva após o resultado do primeiro turno das eleições, no último domingo (06/10).

“Quando for o momento, os veículos serão convidados para uma entrevista coletiva”, finalizou a assessoria.

VEJA MAIS