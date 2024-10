Vídeo mostra prefeito de Faro, no Pará, agredindo filho de candidata concorrente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito eleito do município de Faro, Paulo Carvalho (PSD), agredindo o filho da sua adversária nas urnas, a candidata Jady (MDB). O caso teria ocorrido na noite de domingo, após o pleito do primeiro turno.

Nas imagens é possível ver o momento em que o prefeito eleito se aproxima e desfere golpes contra alguém em cima de uma moto. A agressão continua até que o vídeo termina.

A vítima seria o filho da candidata Jady e do deputado estadual Josué Paiva (Republicanos). Em outro vídeo, o deputado mostra o filho e outra pessoa com ferimentos no corpo. Eles afirmam que os machucados são resultados das agressões.

“É isso que eu quero mostrar pra vocês, população de Faro. Ele mesmo, o próprio Paulo Carvalho, na covardia, fechou eles que estavam passando de moto e, com seus capangas que estavam de moto atrás, correram pra cima pra agredir, e foram agredidas mais duas pessoas que estavam juntos com ele.” afirma o deputado Josué Paiva em pronunciamento.

O Grupo Liberal deixa o espaço aberto para o prefeito Paulo Carvalho se pronunciar.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)