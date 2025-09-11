Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ao lado de Barroso, Zanin proclama resultado de julgamento que impôs prisão a Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O presidente Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proclamou na noite desta quinta-feira, 11, o resultado do julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados pelo golpe de Estado gestado em 2022, após a derrota do ex-chefe do Executivo nas urnas. Zanin encerrou o julgamento ao lado do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que se sentou no lugar reservado à secretaria da turma.

Zanin repetiu as penas fixadas para cada um dos réus. Também frisou a condenação do núcleo crucial ao pagamento de indenização de R$ 30 milhões por responsabilidade solidária pelos danos do 8 de janeiro.

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República: 27 anos e três meses em regime inicial fechado (equivalente a dois salários mínimos)

- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro: 2 anos de reclusão em regime inicial aberto

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos em regime inicial fechado

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos e um mês

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça: 24 anos em regime inicial fechado

- General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos em regime inicial fechado

- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos em regime inicial fechado

- General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022: 26 anos em regime inicial fechado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONATO/STF/JULGAMENTO/PROCLAMAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ao lado de Barroso, Zanin proclama resultado de julgamento que impôs prisão a Bolsonaro

11.09.25 21h47

'Só visão descolada da realidade encontrará neste julgamento posição política', diz Barroso

11.09.25 21h47

Política

Deputados paraenses se manifestam nas redes sociais sobre condenação de Bolsonaro

Parlamentares estaduais aliados e de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionam na noite desta quinta-feira (11), após o resultado no STF

11.09.25 21h42

Flávio Bolsonaro chama Moraes de 'psicopata' e defende anistia total

11.09.25 21h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda