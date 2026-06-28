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Política

Anúncio do Desenrola Adimplentes pelo presidente Lula será 10h

Estadão Conteúdo

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi divulgada há pouco e o horário da cerimônia de anúncio de medidas de incentivo à adimplência foi alterado para as 10 horas. Mais cedo, ao informar que o programa seria anunciado nesta segunda-feira, 29, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou que o evento seria 9h30.

Chamado de Desenrola Adimplentes, o programa trará medidas de incentivo aos cidadãos que estão com as dívidas sendo pagas em dia.

Além desse compromisso, às 11h, o presidente Lula tem reunião com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira.

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