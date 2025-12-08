Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Anistia de Bolsonaro 'é sonho de verão', diz Paulinho da Força, relator do projeto

Diferentemente do que esperava a ala bolsonarista na Câmara, Paulinho defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como queriam

Estadão Conteúdo
fonte

Paulinho da Força (Solidariedade-SP) (Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, disse ao Estadão que não há nenhuma possibilidade de perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que a expectativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é um "sonho de verão".

Diferentemente do que esperava a ala bolsonarista na Câmara, Paulinho defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como queriam.

Flávio Bolsonaro, que lançou a pré-candidatura à Presidência da República em 2026 com o aval do pai, disse que um eventual recuo dele teria a anistia como preço.

Do outro lado do jogo, o preço para se pautar anistia, diz Paulinho, é que o Partido Liberal não tente alterar o texto apresentado por ele.

"Se o PL, partido do Flávio Bolsonaro, topar votar o meu relatório, está resolvido, vamos votar, segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Se quiserem fazer emenda, destaque, não tem votação", afirmou.

"Não tem nenhuma possibilidade de anistia. Essa história do Flávio é um sonho de verão. Nós não temos força para votar a anistia", completou Paulinho.

Em setembro, Paulinho da Força teve um conversa com Flávio Bolsonaro no gabinete dele. Depois do diálogo, Flávio afirmou que concordava em pautar a anistia na Câmara, mas que faria "emendas" ao texto para garantir que o projeto de lei da anistia aos presos do 8 de Janeiro não se limitasse a uma redução de penas.

No Congresso Nacional, deputados e senadores podem apresentar emendas ou destaques a um projeto de lei e alterar o conteúdo de seu texto. No caso, a emenda que o PL pretende apresentar busca ampliar o perdão que a anistia alcançaria.

Antes mesmo de se encontrar com Flávio, Paulinho da Força se reuniu com a bancada do PL. Nesse dia, os parlamentares do partido de Bolsonaro hostilizaram o relator da anistia.

As reiteradas críticas de congressistas da oposição levaram o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a pedir desculpas ao relator e repudiar a ação.

"É fácil vir aqui, lacrar e atacar o relator de boa índole que veio aqui nos ouvir", afirmou Sóstenes, que foi aplaudido ao fazer a crítica. "Fica aqui o meu repúdio."

Neste sábado, 6, um dia depois de anunciar a pré-candidatura à Presidência, Flávio disse que a aprovação da anistia ainda neste ano é a prioridade.

Ele foi ironizado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), neste mesmo dia. "Não tem ambiente político no Brasil. Se eles fazem isso, Lula cresce cinco pontos", disse, se referindo a pesquisas eleitorais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA

STF

JULGAMENTO

ANISTIA

PROPOSTA

ANISTIA

IMPROBABILIDADE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Dirceu Ten Caten confirma indicação a vice de Hana Ghassan e defende aliança nacional com MDB

Deputado destaca foco na reeleição de Lula e força da militância no Pará

08.12.25 19h55

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

08.12.25 19h23

Política

Ministério das Cidades aguarda estudo da Fazenda sobre tarifa zero

Segundo Jader Filho, modelo atual de transporte público está esgotado

08.12.25 18h31

expectativa

Anistia de Bolsonaro 'é sonho de verão', diz Paulinho da Força, relator do projeto

Diferentemente do que esperava a ala bolsonarista na Câmara, Paulinho defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como queriam

08.12.25 18h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda