André Mendonça deve autorizar volta de Vorcaro para cela especial na PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça deve decidir ainda nesta sexta-feira, 22, pela transferência de cela do banqueiro Daniel Vorcaro. A tendência é que o dono do Banco Master retorne a uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

No entanto, segundo interlocutores de Mendonça, o magistrado não teria descartado ainda a possibilidade de alojar o preso na Papudinha, que fica no Complexo Penitenciário da Papuda.

Vorcaro estava na cela especial inicialmente, mas foi transferido para uma comum na segunda-feira, 18. A defesa pediu o retorno do banqueiro para a cela anterior. Alegou que o local atual é pequeno e tem condições ruins de higiene.

Na cela comum, Vorcaro tem o direito a duas visitas por dia, por meia hora. Na sala de Estado-Maior, ele poderia se reunir com advogados por mais tempo, o que era importante no momento de negociações em torno de um acordo de delação premiada. A volta à cela especial é vista por investigadores como uma nova chance para o banqueiro selar o acordo de colaboração, que foi rejeitado pela Polícia Federal e continua sob análise da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Nesta sexta, após uma série de derrotas e desgastes na condução da delação, o advogado José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, comunicou sua saída do caso.

Ainda não foi definido um nome para substituí-lo. Por enquanto, a defesa continua sob responsabilidade do advogado Sérgio Leonardo, que tem antiga relação de confiança com Vorcaro.