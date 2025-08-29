Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a sugerir a sua disposição para o pleito eleitoral de 2026, a depender do desejo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Onde o presidente escalar este jogador vai jogar, porque o mais importante o ano que vem é continuar com o presidente Lula, presidente do Brasil", declarou em evento de anúncio dos projetos habilitados pelo Novo PAC.

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026. Na quinta, em entrevista à Record MG, o presidente Lula disse que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) formaria uma "dupla imbatível" com a prefeita de Contagem, Marília Lopes (PT), para disputar o governo de Minas Gerais.

Alexandre Silveira já aparece em pesquisas para o Senado, mas não há nenhuma confirmação, até o momento, de acordo sobre uma eventual candidatura.

O ministro de Minas e Energia também confirmou nesta sexta-feira, 29, o lançamento para quinta-feira do, assim chamado, "Gás do Povo" - novo desenho do auxílio gás visando beneficiar 15,5 milhões de pessoas. O programa será lançado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG).