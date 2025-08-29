Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

O ministro de Minas e Energia também confirmou nesta sexta-feira, 29, o lançamento para quinta-feira do, assim chamado, "Gás do Povo (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a sugerir a sua disposição para o pleito eleitoral de 2026, a depender do desejo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Onde o presidente escalar este jogador vai jogar, porque o mais importante o ano que vem é continuar com o presidente Lula, presidente do Brasil", declarou em evento de anúncio dos projetos habilitados pelo Novo PAC.

VEJA MAIS 

image Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'
O julgamento da ação penal será realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

image Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser, diz Lula
Lula ainda afirmou que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026. Na quinta, em entrevista à Record MG, o presidente Lula disse que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) formaria uma "dupla imbatível" com a prefeita de Contagem, Marília Lopes (PT), para disputar o governo de Minas Gerais.

Alexandre Silveira já aparece em pesquisas para o Senado, mas não há nenhuma confirmação, até o momento, de acordo sobre uma eventual candidatura.

O ministro de Minas e Energia também confirmou nesta sexta-feira, 29, o lançamento para quinta-feira do, assim chamado, "Gás do Povo" - novo desenho do auxílio gás visando beneficiar 15,5 milhões de pessoas. O programa será lançado no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

Alexandre Silveira

candidatura
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eleições 2026

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026

29.08.25 13h27

Lula

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

O julgamento da ação penal será realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

29.08.25 13h03

CPI INSS

Relator da CPI da INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta

A confusão começou diante da possibilidade de o delegado revelar informações sob sigilo

29.08.25 12h48

política

Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser, diz Lula

Lula ainda afirmou que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo

29.08.25 12h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda