Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser, diz Lula

Lula ainda afirmou que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula informou, nesta quarta-feira (13), que na terça (12) convidou, por carta, Trump para participar da COP-30. Ainda assim, Lula fez críticas ao líder americano por causa do tarifaço e das sanções ao ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 29, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "não é nada" sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou, ainda, que Tarcísio fará, em 2026, "o que o Bolsonaro quiser".

"Temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Ele (Tarcísio) vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Sem o Bolsonaro ele não é nada", disse Lula, em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira, 29, em Minas Gerais.

Ao ser questionado sobre pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quinta-feira, 28, que apontou o governador de São Paulo numericamente à sua frente na simulação de segundo turno, o presidente disse ser "muito cedo para analisar pesquisa".

VEJA MAIS 

image Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior operação contra crime organizado no País

"A história está cheia de gente que seria eleita presidente no ano anterior e quando concorre não tem nenhum voto. Não é fácil ser candidato em um País megadiverso como o Brasil, de culturas muito diferentes", declarou.

Perguntado se o Estado de São Paulo teria um candidato competitivo nas eleições presidenciais de 2026, em referência à possibilidade de Tarcísio se lançar na disputa ao Planalto, Lula disse que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo.

"São Paulo sempre pode ter um candidato competitivo. Tem 44 milhões de habitantes. É o Estado mais industrializado, mais rico, que tem mais infraestrutura. Sempre pode ter candidato. Nem sempre dá certo. (Orestes) Quércia tentou ser, não foi. Ulysses Guimarães tentou ser, não foi. (Paulo) Maluf tentou, não foi. Eu sou paulista também, o candidato competitivo em São Paulo sou eu. Moro em São Paulo desde 1952", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/TARCÍSIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eleições 2026

Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'

Silveira vem repetindo este mesmo comentário ao ser questionado sobre as eleições de 2026

29.08.25 13h27

Lula

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

O julgamento da ação penal será realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

29.08.25 13h03

CPI INSS

Relator da CPI da INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta

A confusão começou diante da possibilidade de o delegado revelar informações sob sigilo

29.08.25 12h48

política

Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser, diz Lula

Lula ainda afirmou que ele próprio é o candidato competitivo de São Paulo

29.08.25 12h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda