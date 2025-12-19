Capa Jornal Amazônia
Alexandre Ramagem chama cassação de 'canetada' e ataca Hugo Motta

Em vídeo publicado na rede social X, Ramagem afirmou que a cassação ocorreu "por pura covardia" e sem respaldo nas regras internas do Legislativo

Alexandre Ramagem (PL-RJ) (Valter Campanato/Agência Brasil)

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que teve o mandato cassado nesta quinta-feira, 18, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, afirmou nas redes sociais que a decisão foi resultado de uma "canetada". Ramagem disse ainda que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), atua como "subordinado de um ministro ditador".

Em vídeo publicado na rede social X, Ramagem afirmou que a cassação ocorreu "por pura covardia" e sem respaldo nas regras internas do Legislativo. "O presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada pela Mesa da Casa por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu ao texto claro da Constituição".

O ex-parlamentar também acusou Motta de agir sob influência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Um boneco, uma marionete nas mãos de um ministro do STF", afirmou.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Jair Bolsonaro (PL), Ramagem perdeu o mandato em razão de condenação no STF por participação na tentativa de golpe de Estado. A decisão também o torna inelegível e o afasta do cenário eleitoral.

Ramagem foi condenado pelo STF no núcleo central da trama golpista. Ele foi sentenciado a 16 anos e um mês de reclusão. Proibido de deixar o País, ele descumpriu a determinação judicial e fugiu do Brasil rumo aos Estados Unidos.

