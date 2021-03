Alepa cancela sessão ordinária desta quarta-feira (10)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) cancelou a sessão ordinária que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira (10), em virtude de reparos nas instalações do Parlamento Estadual.

Nesta quarta, seria a retomada dos trabalhos, após a adoção de novas medidas para conter a propagação do novo coronavírus. A sessão de terça (9) foi suspensa para o reforço da higienização, que começou na segunda (8), nos gabinetes, plenário, galerias, presidência e nos demais departamentos do Poder Legislativo, seguindo recomendações definidas pela presidência, em conjunto com os deputados.

Em razão do aumento de casos da covid-19 no Estado, semana passada, o presidente Francisco Melo, o Chicão (MDB), anunciou as novas medidas adotadas, entre elas a restrição de acesso do público externo nas dependências da Alepa. Além disso, os deputados foram orientados a reduzir a quantidade de funcionários trabalhando presencialmente nos gabinetes, mantendo apenas aqueles que são essenciais para o funcionamento das atividades.

Foram suspensas ainda as audiências públicas, sessões solenes e especiais. Já as sessões ordinárias presenciais estão mantidas, mas agora somente parlamentares podem permanecer no plenário, sendo proibido o acesso de assessores. Esta semana, mais um servidor da casa perdeu a vida para a covid-19 por complicações causadas pela covid-19: Marco Antônio dos Santos Braga, engenheiro da Comissão de Obras.

Como forma de prevenção, a Alepa também tem disponibilizado álcool em gel em locais estratégicos com grande fluxo de pessoas e a medição de temperatura dos servidores e visitantes. Após o pronunciamento de cada parlamentar, é feita a higienização da tribuna e microfone.