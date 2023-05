Alepa realiza formação para os representantes do poder legislativo de Castanhal

Começou nesta quinta-feira, 04, e termina amanhã, 05, a formação itinerante da ESLEPA- Escola do Legislativo do Pará da Assembleia Legislativa do Pará- Alepa, na região Guamá, com polo em Castanhal, no nordeste do estado. Serão dois dias de palestras e formação para os representantes do poder legislativo e funcionários da Câmara municipal.

Os temas dos cursos ofertados são administração pública contemporânea, comunicação, imagem política, Fake News e outros de relevância para o público alvo. A diretora da ESLEPA, Betânia Fidalgo destacou a importância do projeto itinerante.

“Levamos o conhecimento do legislativo por meio de vários eixos como o jurídico, comunicação e marketing que irão fazer com que os vereadores, assessores e colaboradores da câmaras possam qualificar o conhecimento para que na hora da decisão de montar o projeto e de estabelecer a legislação que vai ser executada pelo município, possam ter a garantia que estão no caminha certo”, explicou a diretora da ESLEPA.

A ação itinerante é realizada há dois anos e a região Guamá foi a penúltima a ser contemplada com a qualificação. “Por causa da COVID tivemos que parar por um tempo e agora em 2023 retomamos. Agora chegou a vez da região Guamá”, disse Betânia Fidalgo.

Para o presidente da Câmara, o vereador Sérgio Leal o conhecimento faz com que o trabalho da casa de leis se destaque. “Somos muito cobrados pelos órgão que fiscalizam e regulamentam toda a gestão da casa e quanto mais conhecimento é melhor para nós. Somos um município grande e em constante desenvolvimento e por isso precisamos sempre nos destacar e nada melhor do que se destacar através da qualificação”, comentou o presidente da Câmara.

A Alepa foi representada pela deputada estadual, Paula Titan que falou da importância do trabalho de capacitação oferecido.

“O Forma Alepa é importante para a capacitação com temas muito necessários a serem aprimorados dentro das casas legislativas. E essencial que a Alepa saia de Belém não somente para capacitar, mas para também ouvir as dificuldades que os vereadores e servidores tem para aprimorar o trabalho legislativo”, disse a deputada.

Programação 05 de maio

8h - Administração Pública Contemporânea: desafios a partir da reforma do Estado com o prof. André Luiz Amaral - Assessor Técnico Jurídico da Presidência da ALEPA

12 - INTERVALO

14h - Planejamento estratégico na gestão legislativa com Rebecca Hesketh - Secretária Legislativa da ALEPA

16h - Técnicas e Processos Legislativos Estadual com Dr. José Augusto Alencar Gamboa - Procurador da ALEPA

18h - Encerramento