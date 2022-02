Alepa irá definir número de sessões presenciais em reunião na próxima semana

A primeira sessão ordinária oficial da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), nesta terça-feira (08), não teve pauta ou projetos de lei apresentados pelos parlamentares. O encontro foi utilizado para os deputados estaduais falarem sobre as demandas de seus mandatos e ações, e cobrar ações do Poder Executivo. Tanto as sessões deliberativas quanto as reuniões das comissões especiais serão retomadas na próxima semana.

Isso ocorreu porque, segundo o presidente da Casa, deputado Chicão, foi cumprido na íntegra, pela primeira vez na história da Alepa, o regimento interno, que em seu parágrafo 4° determina que não será designada Ordem do Dia para a primeira reunião de cada sessão legislativa. O chefe do Legislativo estadual garantiu que não serão realizadas, em 2022, sessões semi-presenciais ou online no cenário atual. "Temos deslocamentos constantes dos deputados para o interior, para Brasília, não temos porquê suspender as sessões presenciais", disse Chicão.

O deputado Toni Cunha (PTB) aproveitou o tempo na tribuna para questionar a situação dos alunos da rede pública do Estado, que tiveram acesso a 50% de atividades remotas durante a pandemia do coronavírus. “Essa situação coloca o Pará numa situação difícil de aprendizagem”, e acrescentou, ainda, o pedido para que o governo estadual atenda as famílias que foram afetadas pelas chuvas que provocaram inundações em residências e casas comerciais nesse período. “As famílias têm direito a abrigos decentes e cestas básicas para sobreviver até que a situação se normalize”, pontuou.

A líder do governo na Alepa, deputada Cilene Couto (PSDB), respondeu ao questionamento do deputado Toni Cunha afirmando que o Estado já entregou às populações de vários municípios paraenses 88 unidades escolares totalmente reformadas e que, nesta terça-feira, o governador Helder Barbalho entregou aos estudantes a Escola Oneide de Souza, em Ananindeua, reformada e ampliada.

Já o parlamentar José Maria Tapajós (PL) solicitou que o Estado tome providências para resolver a situação de crime ambiental no rio Tapajós, em Santarém. “A água do rio está barrenta comprometendo o turismo em Alter do Chão”.

Também subiu à tribuna o deputado Júnior Hage (PDT), para reforçar a importância de chamar os agentes de fiscalização aprovados no último concurso do Departamento de Trânsito do Pará (Detran). Uma comissão procurou o parlamentar afirmando que os candidatos cumpriram todas as etapas do concurso e estão no cadastro de reserva, aguardando a convocação do governo do Estado.