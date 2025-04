Alepa debate mineração sustentável e transição energética em audiência pública

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realiza nesta quarta-feira (16), às 10h, uma audiência pública para discutir a importância da mineração sustentável no processo de transição energética e descarbonização mundial. O evento ocorrerá no Auditório João Batista, em Belém.

A audiência, proposta pelo deputado estadual Ronie Silva, presidente da Comissão de Mineração, Energia e Geodiversidade da Alepa, será focada no papel dos minerais críticos e estratégicos, essenciais para tecnologias de baixo carbono, como baterias, turbinas eólicas e painéis solares. A iniciativa ocorre em um momento estratégico para o Pará, que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025.

Participam da programação representantes de órgãos federais e estaduais, instituições científicas e do setor mineral. Entre os palestrantes confirmados estão:

Hugo Paiva Tavares de Souza, gerente regional da Agência Nacional de Mineração (ANM);



Rodolpho Zaluth Bastos, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas);



Lucia Travassos, assessora da Diretoria de Geologia de Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil (SGB);



Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).



A audiência pública é aberta ao público e pretende reunir representantes do setor produtivo, ambientalistas, pesquisadores e estudantes. A proposta é promover um espaço de diálogo sobre os desafios e oportunidades da mineração no contexto da transição energética.

