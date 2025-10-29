Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu nesta quarta-feira, 29, reforço e atualização nas regras de segurança do Congresso. Ele afirmou que procurará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater um projeto conjunto.

"Está na hora de debatermos esse aparato da infraestrutura do Congresso para reorganizarmos a entrada e chegada das pessoas nas duas rampas da chapelaria. Já houve o episódio em que uma pessoa tentou invadir o Congresso com um veículo", declarou Alcolumbre durante sessão do plenário.

Ele citou tecnologias como reconhecimento facial, controles maiores de fluxo na chapelaria (entrada principal do Congresso) e melhoria dos equipamentos de raio x. "O que mais tiver de mais moderno. Vamos iniciar esse estudo. ... Vamos envolver todos os órgãos de patrimônio, Iphan, engenharia, arquitetura das duas Casas", disse.

O senador lembrou que já tramita um projeto sobre o tema no Congresso, mas que encomendará estudos de segurança e fluxo. "Já há um projeto que muda o fluxo da entrada da chapelaria. Já acompanhei vários episódios em que as pessoas esperam para agredir e ofender os parlamentares", declarou. "Não está normal. Chega na chapelaria, tem todo tipo de gente, é uma confusão. Não tem como, é impossível proteger o Parlamento brasileiro nesse sistema."

Críticas à ofensa a Eduardo Braga

Alcolumbre também criticou as ofensas ao senador Eduardo Braga (MDB-AM) nos corredores do Senado. Braga foi abordado por um homem que criticava seu relatório à medida provisória 1.304/2025, com mudanças no setor elétrico. Durante a abordagem, o homem colocou o celular no rosto de Braga e afirmou que as mudanças fariam pessoas perderem o emprego. Alcolumbre chamou o episódio de "ato covarde".

"Fiquei muito sensibilizado, porque não é justo um colega senador, e todo mundo tem o direito de divergir .... Minha solidariedade ao senador Eduardo Braga. ... Falei com os diretores de nossa Polícia Legislativa para estarmos mais atentos", disse Alcolumbre.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONGRESSO/REFORMULAÇÃO/SEGURANÇA/ALCOLUMBRE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF adia conclusão de julgamento sobre nepotismo em cargos políticos a pedido de Fux

29.10.25 20h23

Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso

29.10.25 20h12

Assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro

29.10.25 20h08

Justiça eleitoral

MPF define o novo Procurador Regional Eleitoral do Pará para o biênio

Próxima eleição já estará nas mãos dos novos indicados, entenda

29.10.25 18h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

encontro

Trump se reúne com Lula, diz que pode avançar rápido sobre rever tarifaço e fala em acordos

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

26.10.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda