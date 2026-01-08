Perdendo eleições tentaram golpe, imagine o que teriam feito se tivessem vencido, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse, nesta quinta-feira, 8, que a Justiça não se divide e que aqueles que cometeram crimes devem sofrer com rigor. Ele discursou durante cerimônia alusiva ao 8 de Janeiro no Palácio do Planalto.

"Se perdendo as eleições tentaram um golpe de Estado, imagine o que não teriam feito se tivessem vencido as eleições", afirmou. Ele disse também que os três Poderes atuaram em conjunto no 8 de Janeiro.

"O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Boas instituições fazem a diferença. As pessoas passam, as instituições ficam e as boas instituições ajudam o país para que ele possa avançar. A democracia traz desenvolvimento", declarou.

Ele elogiou ainda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que ele tem feito o mundo ouvir o Brasil. Declarou também que o País não quer hegemonia, mas uma rede de países livres: "Sem soberania, democracia é simulacro".

"Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história", completou.