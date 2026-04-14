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Alcolumbre: conquistas da relação do governo com o Congresso foram construídas a várias mãos

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deu um recado explícito ao governo sobre as políticas sociais aprovadas nos últimos meses e fez questão de puxar uma parte dos louros para o Congresso. Disse que essas medidas foram "construídas a várias mãos" e com "muita contribuição do Legislativo".

Alcolumbre também criticou pessoas que "estão pensando no processo eleitoral e não na vida das pessoas que precisam". Afirmou que vivemos "uma agressão permanente às instituições republicanas".

A declaração foi dada durante a posse do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães. Foi uma série de recados dados antes dos protocolares elogios ao novo ministro. Alcolumbre evitou o discurso que tinha preparado para fazer suas críticas.

"As conquistas que essa relação honesta e verdadeira entregou à sociedade foram políticas públicas efetivas construídas a várias mãos e que estão efetivamente mudando a vida de milhões de brasileiros em rincões do Brasil", afirmou.

"Foram conquistas sonhadas e idealizadas pelo Executivo, mas que teve absolutamente muita contribuição do Legislativo. E isso é o que importa", completou.

Alcolumbre reclamou dos ataques às instituições em um momento em que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e políticos do Legislativo e do Executivo são ligados ao escândalo do banco Master.

"Está muito bom agredir as instituições republicanas, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteiam a boa convivência na relação republicana", afirmou. "Ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam dos Poderes", completou.

Somente após essa série de recados é que Alcolumbre foi para a parte protocolar do discurso: os elogios ao novo ministro da SRI. Disse que a "experiência (de Guimarães) no Congresso e a amizade com o presidente Lula fará de Guimarães um importante elo na interlocução" com o Legislativo. Voltado ao novo ministro, o presidente do Senado disse: "Acreditamos em você e estamos de portas abertas para fazer o debate construtivo".

Alcolumbre ainda elogiou a ex-ministra Gleisi Hoffmann. Disse que "é muito bom termos uma relação franca, verdadeira e honesta com as pessoas que querem o bem do País" e que a petista "cumpriu missão dada por Lula com muita maestria, dedicação e trabalho".

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que falou logo antes de Alcolumbre, evitou recados. Primeiro, Motta elogiou a ex-ministra. Disse que ela teve um "grande papel" no cargo de chefe da Secretaria de Relações Institucionais até o início deste mês e que ela desempenhou a função "de maneira correta, como sempre foi sua prática política, defendendo o que acredita e sem perder o respeito à Câmara, se pautou com muito compromisso com o País".

"Apesar dos momentos de divergência, tivemos muito mais convergência em favor do País. Foram muitas entregas nas mais variadas áreas. Projetos que representaram avanço no campo econômico, no combate à violência, na distribuição de renda, na saúde, educação e tudo isso só foi possível ser construído graças à boa interlocução", disse Motta.

O presidente da Câmara, então, elogiou Guimarães. Disse que ele é um "cidadão muito respeitado na Câmara" e sempre divergiu com habilidade".

Motta disse que "Guimarães deu demonstrações de correção ao longo de sua vida e dá mais uma vez uma demonstração de correção política e de compromisso com o País, quando abre mão de uma reeleição muito bem construída em seu Estado" para chefiar a SRI.

"Você terá total condição de dar seguimento ao trabalho de Gleisi, vamos construir vitórias em favor do Brasil, conte conosco", declarou.

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Palavras-chave

SRI/JOSÉ GUIMARÃES/POSSE

Alcolumbre
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