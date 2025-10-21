Alckmin diz que reunião com Haddad, Sidônio e Gleisi foi para discutir economia digital e IA

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 21, que a reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi para discutir economia digital e o projeto de lei de regulação da Inteligência Artificial. Não foram discutidas medidas que compensem a frustração de receitas com a derrubada da medida provisória que compensava o recuo de parte da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Alckmin disse também que o encontro serviu para debater a medida provisória do ReData e os primeiros passos dela no Congresso Nacional.

Questionado sobre a viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Sudeste Asiático, Alckmin disse que "novos acordos comerciais são importantíssimos" e que há a possibilidade de abertura de novos mercados na Indonésia e na Malásia, países para os quais o petista viajará.

Alckmin não comentou sobre uma possível reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Disse ser preciso aguardar a definição de uma data. Integrantes do governo têm trabalhado para que o encontro aconteça no domingo, 26, e há otimismo para que ela seja realizada, segundo fontes ouvidas pela reportagem.