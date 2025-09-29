Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Vice-presidente destacou dados positivos da gestão e disse que Lula "tem o que mostrar" em uma eventual campanha à reeleição

Estadão Conteúdo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta segunda-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o "candidato natural à presidente da República" nas eleições de 2026.

Em entrevista à rádio CBN Vale, Alckmin tratou de temas como as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, economia e pautas do governo Lula. Nos minutos finais da transmissão, questionado sobre 2026, ele destacou dados positivos da gestão e disse que Lula "tem o que mostrar" em uma eventual campanha à reeleição.

"Queria dizer duas coisas: uma é que o presidente Lula é o candidato natural a presidente da República. Não sei quem vai ser o adversário. É uma definição que não cabe a nós. Lula tem o que mostrar: salário mínimo cresceu, desemprego caiu, renda melhorou. Você tem um cenário positivo", disse. No sábado, 27, Alckmin deu declarações semelhantes em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV.

Nesta segunda, o vice-presidente também falou sobre o desembarque do PP e do União Brasil do governo e disse esperar que a saída não atrapalhe a tramitação de projetos como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

"Espero que não impacte, porque os projetos do governo são de interesse público. Fui deputado federal e não tem essa coisa de eu voto porque sou amiguinho do governo. Depende da qualidade do projeto. E o presidente Lula é o governo do diálogo, tem permanentemente dialogado", afirmou.

Seu posicionamento foi semelhante quanto às tentativas da oposição de atrelar a aprovação do projeto à aprovação de anistia aos presos pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. "Não há relação entre um projeto que já tá lá (no Congresso Nacional) há quase um ano, que faz justiça tributária e que não causa déficit, com problema de anistia, que é outro setor", disse.

"Vivemos um Brasil polarizado desde a eleição de 2022. Temos, pela primeira vez, um presidente da República eleito três vezes desde a redemocratização já caminhando para uma quarta eleição, em processo de reeleição", disse Motta em evento de encontro de líderes em São Paulo, ao abordar a conjuntura atual da Câmara.

Pesquisa Ipespe divulgada na quinta-feira, 25, indicou que a aprovação do governo Lula chegou a 50%, avançando sete pontos em dois meses e superando numericamente a desaprovação, hoje em 48%. Desde maio, o governo passou de uma diferença de 14 pontos entre aprovação e desaprovação para um saldo de dois pontos.

O apoio ao petista é maior entre os eleitores de esquerda, chegando a 95%, mas também superou a desaprovação em segmentos mais disputados: entre eleitores de centro, a pesquisa registrou 49% de aprovação contra 45% desaprovação e, na classe média, 51% a 46%. A rejeição ainda é mais forte entre direitistas (88%) e os mais ricos (84%).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELeições 2026

Lula

Alckmin

previsão
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

política

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Vice-presidente destacou dados positivos da gestão e disse que Lula "tem o que mostrar" em uma eventual campanha à reeleição

29.09.25 14h58

despedida

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido

29.09.25 14h43

'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

29.09.25 13h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda